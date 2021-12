Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Verzadigd Ajax op hellend vlak’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Zondag als de dag van de uitdagers Max Verstappen, PSV en Feyenoord en niet van de kampioenen Lewis Hamilton en Ajax. Waar Hamilton zich moet neerleggen bij diens onttroning door Super Max, hebben de Ajacieden achttien competitieduels om de diverse uitglijders in de Eredivisie goed te maken en de landstitel te prolongeren. De laatste misstap dateert van zondag met een nederlaag in de Johan Cruijff ArenA tegen AZ. Daardoor is PSV de nieuwe koploper in de nationale kampioensrace terwijl Feyenoord een week voor de Klassieker in de Kuip op gelijke hoogte staat met Ajax.