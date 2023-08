Van brekebeen tot atletiekfenomeen: dit is topatlete Femke Bol

Boedapest - Weer een prijs voor in de prijzenkast van Femke Bol. De 23-jarige atlete pakte op de WK atletiek in Boedapest goud op de 400 meter horden. De grandioze prestatie zorgde voor een historische medaille: nog nooit leverde Nederland een wereldkampioen op deze afstand. Het Amersfoorts wonderkind lijkt verzekerd van nog veel meer groot succes in de nabije toekomst. Dit is het fenomeen Femke Bol.

Echte uitblinkers zijn leergierig, vastberaden en gedisciplineerd. Bol beschikt in hoge mate over deze drie eigenschappen. Ⓒ ANP / SIPA Press France