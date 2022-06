Everton biedt Bergwijn meer salaris dan Ajax

De slagvaardigheid van Everton brengt Bergwijn, die momenteel nog vakantie heeft, mogelijk in een spagaat. De international is al weken op hoofdlijnen persoonlijk rond met Ajax, dat er via technisch manager Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar maar niet in slaagt overeenstemming te bereiken met Tottenham Hotspur.

De Amsterdammers weten precies wat de Premier League-club verlangt, zijn de vraagprijs ook genaderd, maar moeten voor elk nieuw bod langs financieel directeur Susan Lenderink en de raad van commissarissen.

Voorkeur voor Ajax

Overigens klopt de berichtgeving in Engeland dat Bergwijn door Spurs is aangeboden bij Everton niet. De club uit Liverpool is al weken concreet. Maar het eerste (persoonlijke) bod kwam niet in de buurt van dat van Ajax.

Bergwijn, die ook hoog op de verlanglijst van Manchester United staat, lijkt nog een voorkeur te hebben voor Ajax. In de Johan Cruijff ArenA speelt hij in de Champions League en met het oog op het WK in Qatar lijkt veel speeltijd belangrijk. Het geduld van de speler zal echter ook grenzen hebben.