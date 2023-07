Dag 5: Twee studenten wilden zo nodig ‘Jackassje’ spelen in Baldwin Street

Of dit nu wel zo’n slim idee is om dit uitgerekend dwars door de straten van het door Schotten gestichte Dunedin te doen, laat ik in het midden. Niet alleen in Noord-Ierland, maar ook in Schotland zijn Oranjemarsen omstreden, alleen hebben die niets met voetbal te maken. Daarbij moet je jezelf afvragen of je de inwoners van de stad, opgegroeid met Crowded House, Split Enz en Fat Freddy’s Drop, wel zo nodig de Snollebollekes door de strot wil douwen.

De clowneske optocht die dus van links naar rechts gaat, startte om half zes in de middag vanuit The Octagon, het centrale plein van Dunedin. Ambassadeur Ard, mascotte Kicky en een vrouw met een kaas op haar hoofd waren prominente deelnemers. De organisatie had als startpunt overigens ook voor de wereldberoemde Baldwin Street kunnen kiezen, maar liet dit wijselijk achterwege.

Steilste straat

Baldwin Street staat in het Guinness Book of Records omdat het de steilste straat ter wereld is. Op het allersteilste punt is de stijgingsgraad 35 procent. Ter vergelijking: de maximale stijgingspercentage van de Valkenburgse Cauberg is 12 procent. Van boven lijkt de straat steiler dan van onderaf, verzekerde Ganesha zijn Nederlandse klanten. We konden lullen als brugman, maar een beklimming zat er vandaag niet in. De regen had het wegdek te glad gemaakt.

In 2019 waren ze in het heuvelachtige Dunedin, vanwege het glooiende landschap werd het plaatselijke vliegveld dertig kilometer buiten de stad aangelegd, in zak en as. Een stelletje opscheppers uit Halrech in Wales claimde dat het straatje Ffordd Pen Llech nóg steiler was en stootte Baldwin Street uit de recordboeken. Het leverde hier aan de Zuidpool een storm van protesten op. De bieromzet van Steep Café, de nabijgelegen kroeg, stortte in een klap in.

Record

Edoch, de hemel zij geprezen voor de Dunners: een jaar na dato hadden de Nieuw-Zeelanders het record weer in hun bezit. Wat was het geval? Inspecteurs van Guinness Book of Records waren op onderzoek gegaan en ontdekten dat die vermaledijde Welshmen een paar procent hadden gesmokkeld met hun zogenaamde recordstraat. Don’t fuck with Baldwin Street, lads!

Waarvan acte. Twee studenten van de plaatselijke Otago University meenden er zo nodig Jackassje te moeten spelen door Baldwin Street per groene kliko af te dalen. Het werd een 19-jarige studente lichamelijke opvoeding fataal, nadat de groencontainer tegen een geparkeerde camper te pletter was geslagen.

We laten de toeristische attractie dus maar voor wat het is. Als alternatief adviseert taxichauffeur Ganesha ons een wildlife tour waarop we de zeer zeldzame geeloogpinguïns kunnen spotten. De dwergpinguïns krijgen we er gratis bij. Gelukkig komen we nog een keer terug in Dunedin, zou ik haast zeggen.