Halve finale Europa League: Nederlands onderonsje en waanzinnige cijfers Gerard Moreno

Op Old Trafford staat Manchester United tegen AS Roma op het menu. Waar verwacht wordt dat Karsdorp gewoon in de basis start bij de bezoekers, moet Van de Beek waarschijnlijk weer op de bank plaatsnemen. De middenvelder speelt dit seizoen veelal tweede viool achter Bruno Fernandes, Paul Pogba, Fred en Scott McTominay. Tijdens de laatste Europa League-wedstrijd tegen Granada mocht de oud-Ajacied dan wel een hele helft spelen, maar dat kwam ook omdat de dubbele ontmoeting met de Spanjaarden op dat moment min of meer beslist was.

Donny van de Beek met Manchester United-ster Bruno Fernandes. Ⓒ ANP/HH

Het seizoen van Karsdorp loopt wel even anders. De rechtsback is bezig aan zijn vierde jaar, waarvan hij er een werd verhuurd, in Rome sinds hij overkwam van Feyenoord. Mede door blessures kwam het er in zijn eerste jaren niet uit, maar dit seizoen speelt hij bijna alles en wordt de roep om een kans voor hem in Oranje ook steeds groter. Ook in de kwartfinale tegen Ajax speelde hij een - het eerste duel miste hij vanwege een schorsing - prima wedstrijd.

Voor Manchester United en AS Roma is het de vierde dubbele ontmoeting en de eerste buiten de Champions League. In het seizoen 2006/07 troffen ze elkaar in de kwartfinale. Een jaar later stond het affiche zowel in de groepsfase als de kwartfinale op het menu. De eerste editie was de meest in het oog springende. Nadat de Romeinen in eigen huis met 2-1 hadden gewonnen, keerde Manchester United op Old Trafford het tij door met liefst 7-1 te zegevieren. Cristiano Ronaldo en Michael Carrick scoorden beiden twee keer.

Europa League kan dramatisch jaar Arsenal voorkomen

De kans dat Arsenal volgend seizoen Europees voetbal behaalt als gevolg van de resultaten in de Premier League is bijzonder klein te noemen. The Gunners kennen een dramatisch jaar en bezetten momenteel de tiende plaats in de competitie. Het winnen van de Europa League lijkt de korste route naar Europa, en dan ook gelijk de Champions League. Dat zou voor Arsenal al heel wat zijn, want de club kwam niet meer in dat toernooi uit sinds het seizoen 2016/17. In de achtste finales was Bayern München toen met twee keer 1-5 te sterk.

Om voor de tweede keer in drie seizoenen de finale te halen moet Arsenal vooral Gerard Moreno in toom zien te houden. De 29-jarige Spanjaard is dit seizoen in bloedvorm bij Villarreal en lijkt haast bij elke goal te zijn betrokken. Vooral in 2021 is de aanvaller niet te houden. In negentien duels was hij goed voor 18 goals en 7 assists. In de Europa League is hij in de knock-outfase bij negen van de elf doelpunten direct betrokken geweest, dus je kan gerust stellen dat de Spaanse ploeg behoorlijk afhankelijk is van zijn acties.

Gerard Moreno is bezig aan een weergaloos 2021. Ⓒ ANP/HH

Voor Arsenal en Villarreal is het niet de eerste keer dat ze samen strijden om een plek in een finale. In 2006 deden ze dat ook al, alleen toen ging het om de Champions League. Kolo Touré maakte destijds de enige treffer in die tweekamp, waarna Arsenal uiteindelijk de finale zou verliezen van Barcelona.