Wimbledon: Britse tienersensatie Raducanu moet opgeven

De pas 18 jaar oude Raducanu werd buiten de baan behandeld. Ze oogde in de beginfase van de tweede set kortademig en haar longen werden gecontroleerd. Officials van het toernooi kwamen tijdens de behandelperiode terug op de baan en meldden de umpire dat Raducanu niet meer zou terugkeren.

Raducanu was de verrassing van de eerste week op Wimbledon. Ze was de jongste Britse die de laatste zestien wist te bereiken op Wimbledon. Ze had in haar eerste drie partijen geen set verloren.

Raducanu, die dit jaar pas twee toernooien speelde en voor het eerst meedeed aan een grandslamtoernooi, werd in Canada geboren en heeft een Chinese moeder en een Roemeense vader. Ze woont al sinds haar jeugd in Engeland.

Ashleigh Barty Ⓒ HH/ANP

Barty door in twee sets

De tien jaar oudere Tomljanovic, de nummer 75 van de wereld, neemt het in de kwartfinales op tegen de als eerste geplaatste Ashleigh Barty. De Australische nummer 1 van de wereld was met 7-5 6-3 te sterk voor de Tsjechische Barbora Krejcikova, die vorige maand nog verraste door Roland Garros te winnen.

Het is voor de 25-jarige Barty pas de eerste keer dat ze weet door te dringen tot de laatste acht op Wimbledon. In 2019 haalde ze de vierde ronde en dat was haar beste resultaat in Londen.

Krejcikova had maar liefst vijftien partijen op rij gewonnen. Voorafgaand aan haar opmerkelijke zegereeks op Roland Garros schreef ze ook het WTA-toernooi van Straatsburg op haar naam.

Angelique Kerber Ⓒ HH/ANP

Kerber ten koste van Gauff door

Angelique Kerber heeft zich ten koste van de Amerikaanse tiener Cori Gauff geplaatst voor de kwartfinales. De als 25e geplaatste Kerber was de 17-jarige Gauff met 6-4 6-4 de baas.

De 33-jarige Kerber won Wimbledon drie jaar geleden, maar haar prestaties op de grandslamtoernooien vielen de afgelopen jaren tegen. Eerder dit jaar verloor ze zowel op de Australian Open als op Roland Garros in de openingsronde.

Ze neemt het in de volgende ronde op tegen de Tsjechische Karolina Muchova. In aanloop naar Wimbledon won Kerber al het grastoernooi van Bad Homburg, dat in haar geboorteland werd gespeeld.

Gauff, vorige maand wel kwartfinaliste op Roland Garros, werd zodoende net als bij haar debuut in 2019 in de vierde ronde uitgeschakeld. Twee jaar geleden baarde ze als 15-jarige opzien door de tweede week te halen.

Jabeur langs Swiatek

Iga Swiatek is in de vierde ronde uitgeschakeld. De als zevende geplaatste Poolse verloor in drie sets van Ons Jabeur uit Tunesië: 5-7 6-1 6-1.

Swiatek won in 2020 Roland Garros, waar ze dit voorjaar tot de kwartfinales kwam. In haar enige optreden tot dusverre op Wimbledon in 2018 sneuvelde ze in de eerste ronde. Tegen de als 21e geplaatste Jabeur had de 20-jarige Swiatek het ook in de eerste set moeilijk, maar door vier games op rij te winnen pakte ze die set alsnog met 7-5.

Jabeur won daarna de tweede set met drie breaks met 6-1. Ook in de derde set won de 26-jarige Tunesische twee keer de opslagbeurt van de Poolse en mocht op 5-1 zelf voor de wedstrijd serveren. Op haar eerste matchpoint besliste ze de partij.

Sabalenka

Jabeur moet in de volgende ronde af zien te rekenen met Arina Sabalenka. De als tweede geplaatste speelster uit Wit-Rusland won in drie sets van Elena Rybakina uit Kazachstan: 6-3 4-6 6-3.

Het is voor Sabalenka de eerste keer dat ze de kwartfinales van Wimbledon bereikt. De huidige nummer 4 van de wereldranglijst kwam eerder niet verder dan de tweede ronde.

Sabalenka won de eerste set door, nadat beide speelsters hun openingsgame hadden verloren, een keer de opslagbeurt van Rybakina te winnen. Na verlies van de tweede set, had ze bij 4-3 in de beslissende set genoeg aan één break om alsnog de partij te winnen.