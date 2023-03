Land mag vanwege oorlog niet meedoen aan EK 2024 van UEFA Rusland voetbalt voor het eerst sinds inval in Oekraïne duel buiten voormalige Sovjet-Unie

De basiself van Rusland. Ⓒ ANP/HH

Het Russische voetbalteam heeft voor het eerst sinds de internationale uitsluiting vanwege de inval in Oekraïne een interland gespeeld buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie. De nationale ploeg speelde in Teheran met 1-1 gelijk in een vriendschappelijk duel tegen Iran.