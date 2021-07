Ajax trekt stekker uit Sulemana-deal

Er was Ajax lang veel aan gelegen om Sulemana in te lijven. Nadat Ajax een akkoord had met FC Nordsjaelland over de transfersom van circa 16 miljoen euro en er ook persoonlijk overeenstemming met de speler was, stond alleen de medische keuring de transfer nog in de weg. De Ghanees was in afwachting daarvan al in het Amsterdamse Jaz-hotel, maar begon opeens te twijfelen.

De afgelopen week gaf Sulemana Ajax alsnog zijn ja-woord. Maar nadat hij donderdag opnieuw uitstel van de keuring vroeg, besloot Ajax van de deal af te zien. Bij Stade Rennes is Sulemana zeker van een basisplaats en die garantie wilde hij volgens de Amsterdamse bronnen ook bij Ajax. Bij Erik ten Hag is echter niemand zeker van een plek in de basis. De concurrentie wilde Sulemana niet aangaan, terwijl Ajax geen 16 miljoen wil uitgeven aan een twijfelaar.