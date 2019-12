Gouden Bal-gala motiveert Van Dijk om nog beter te worden

Bekijk ook: Flitsend Liverpool deelt Everton nieuwe dreun uit

„Fantastisch, trots. Tweede worden met zulke spelers als verdediger is natuurlijk best speciaal. Daar mag ik wel trots op zijn”, aldus Van Dijk tegenover Fox Sports. „Dat geeft me ook extra motivatie om nog harder te werken, eerlijk gezegd. Nog beter te worden, nog belangrijker te worden voor het team.”

Van Dijk bleek maar net naast de Gouden Bal te hebben gegrepen. De aanvoerder van het Nederlands elftal ontving 679 punten, slechts 7 minder dan Lionel Messi. De Argentijn ontving voor de zesde keer in zijn carrière de Gouden Bal voor de beste voetballer ter wereld. Niet eerder won Messi volgens de organisatie met zo’n klein verschil.

