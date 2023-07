PSV maakt van Noa Lang duurste aankoop ooit

Bij zijn presentatie eerder deze week gaf Peter Bosz aan, dat hij naast Pepi snel meer versterkingen hoopt te verwelkomen. De PSV-trainer en technisch directeur Earnest Stewart bevestigden toen al de interesse in Noa Lang van Club Brugge. Bosz: ,,Ik zie graag goede spelers komen. En Noa Lang is een goede speler.” Stewart: We zijn met een aantal spelers in gesprek. Noa is een goede speler. We moeten kijken of we daar handen en voeten aan kunnen geven. Ik ga niet ontkennen dat er interesse is.”

Bronnen in België geven aan dat PSV een fors bedrag gaat betalen voor Lang (24). Club Brugge kan inclusief haalbare bonussen ter waarde van 2 miljoen euro een transfersom van in totaal 15 miljoen euro bijschrijven. Daarmee wordt Lang qua transfersom de duurste speler ooit in de historie van PSV. De nummer één is nu nog Mateja Kezman, voor wie in 2000 omgerekend 14 miljoen euro werd betaald. Het openingsbod van PSV bedroeg 10 miljoen euro, maar Club Brugge, dat een vraagprijs van 15 miljoen euro hanteerde, heeft door de poot stijf te houden veel meer eruit kunnen slepen.

De nieuwe technisch directeur Earnest Stewart geeft met zijn eerste twee transfers opvallend veel geld uit. Met de aankoop van aanvaller Ricardo Pepi van FC Augsburg is inclusief bonussen een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid. De Amerikaanse aanvaller heeft de medische keuring inmiddels doorlopen bij PSV en zal op korte termijn officieel worden gepresenteerd. Ook hij gaat een vijfjarig contract ondertekenen.

Andere koers

Bij de presentatie van de jaarcijfers vorig jaar gaf algemeen directeur Marcel Brands van PSV nog te kennen, dat hij het bedrag van 40 miljoen euro dat jaarlijks moet worden goedgemaakt door niet begrote inkomsten uit Europees voetbal en de transfermarkt te groot vond. En dat hij ernaar streefde om de post afschrijvingen op transfersommen terug te schroeven. Daarin vaart PSV momenteel een andere koers getuige de circa 25 miljoen euro, die Stewart gaat uitgeven voor Pepi en Lang.

Daarnaast wil PSV op korte termijn ook PEC Zwolle-verdediger Thomas Beelen aan de selectie toevoegen. De Eindhovenaren liggen op pole position voor de talentvolle verdediger, maar ook Feyenoord is nog voor hem in de race. Op Beelen heeft PSV een bod van 2,5 miljoen euro uitgebracht. De vraagprijs van PEC Zwolle bedraagt 3 miljoen euro.