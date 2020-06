Deense voetbalfans mogen op meter afstand in stadion

Het gaat om maximaal vijfhonderd bezoekers per vak, die voor een meter tussenruimte moeten zorgen. Volgens de regering hebben experimenten bij andere wedstrijden laten zien dat dit verantwoord is, nu het coronavirus in het land tot een aanvaardbaar niveau is teruggedrongen.

„Dit is verantwoord, een meter tussenruimte in de buitenlucht is voldoende om gezondheidsrisico’s te voorkomen”, zegt cultuurminister Joy Mogensen. „Supporters horen er bij te zijn bij voetbal op het hoogste niveau. Het is mooi dat we opnieuw een stap in de goede richting kunnen maken.”

Gezinsleden mogen gewoon naast elkaar zitten, staanplaatsen zijn in beginsel verboden. FC Kopenhagen heeft inmiddels laten weten onder deze voorwaarden ongeveer 10.500 fans te kunnen ontvangen.