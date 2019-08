Weer prijs De Boer met Atlanta United

Atlanta United versloeg in het eigen Mercedes Benz Stadium Minnesota United FC met 2-1. Het is de eerste keer dat de in 2014 opgerichte club de beker weet te winnen.

De ploeg van De Boer kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Chase Gasper en kort daarop op 2-0 door een treffer van Gonzalo Martínez. Vlak na de rust scoorde Robin Lod voor Minnesota.

De Boer had twee weken geleden met Atlanta United zijn eerste prijs gepakt. De oud-Ajacied zag zijn team met 3-2 winnen van Club América in de Campeones Cup, een duel tussen de kampioen van de VS en de winnaar van het Mexicaanse toernooi Campeón de Campeones.