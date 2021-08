Rogier Dorsman in wereldrecord naar paralympisch goud

Dorsman bleef de Oekraïner Michailo Serbin en de Japanner Uchu Tomita voor. De debutant op de Paralympische Spelen, die een visuele beperking heeft, veroverde eerder al goud op de 400 meter vrije slag. „Fantastisch en net als op de 400 meter in een toptijd”, zei Dorsman. „Mijn doel was om onder de 2.20 te zwemmen en dat is gelukt. Een nieuw wereldrecord.”

Thomas van Wanrooij won het brons op de 200 meter wisselslag in de klasse SM13. Liesette Bruinsma eindigde op de 200 meter wisselslag als vijfde in de klasse SM11. De blinde zwemster, die op de Spelen van Rio de Janeiro nog goud won op dit onderdeel, raakte ook haar wereldrecord kwijt aan de Chinese Jia Ma die in 2.42,14 het goud veroverde.