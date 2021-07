Ajax rouwt om overlijden oud-spits Inge Danielsson (80)

Danielsson kwam eind 1967 naar Amsterdam. Mede dankzij negen doelpunten in zeven duels van hem werd Ajax in 1967/68 voor de derde keer op rij landskampioen.

Het seizoen erna haalde Ajax de finale van de Europa Cup 1. Danielsson scoorde in dat toernooi vijf keer, waarvan vier keer in de kwartfinales tegen het Benfica van Eusébio. Zowel in Amsterdam als in Lissabon eindigde het duel in 1-3, waarna een beslissingswedstrijd werd gespeeld in Parijs. Ajax won die na verlenging met 3-0, via doelpunten van Danielsson (twee) en Johan Cruijff.

In de finale van de Europa Cup 1 moest Ajax het afleggen tegen AC Milan (1-4). Danielsson, zeventienvoudig international, keerde daarna terug naar Zweden om bij Helsingborgs te gaan spelen.