Voormalig Formule 1-coureur Albers in beroep tegen voorwaardelijke celstraf

De huidige ondernemer (40) werd door de zogenaamde correctionele rechtbank in Antwerpen ook veroordeeld tot een boete van 3600 euro, eveneens voorwaardelijk.

De zaak draait om een geschil uit 2015 van Albers met een huurder van zijn penthouse in de Stadsfeestzaal aan de Meir, de bekendste winkelstraat van Antwerpen. Opvallend is dat de eisende partij pas drie maanden na dato aangifte deed en de toenmalige chauffeur van Albers in de civiele zaak opeens werd aangeduid als ’klerenkast’. In de rechtbank typeerde de advocaat van Albers de tegenpartij als een frauduleus koppel, waarbij dit soort praktijken al vaker zijn voorgevallen.

Twee andere beklaagden, onder wie de vrouw van Albers (als mede-eigenaar van het pand in kwestie), zijn vrijgesproken. De oud-coureur werd alleen schuldig bevonden aan huisvredebreuk. Van poging tot afpersing en diefstal werd hij vrijgesproken. De chauffeur kreeg dezelfde straf opgelegd. Albers laat desgevraagd weten in beroep te gaan tegen de voorwaardelijke sancties. „Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Laat ik er verder maar niets over zeggen”, stelt hij in een reactie.