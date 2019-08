Regenrijder Wellens slaat toe

Door de bonificatieseconden neemt Wellens ook de leiderstrui over van Sam Bennett. Mike Teunissen was op plek zeven, op 26 seconden van Wellens, de beste Nederlander.

De vierde etappe viel met een lengte van 96 kilometer een mini-rit te noemen. De natte omstandigheden en de diverse heuveltjes zorgden echter voor een slijtageslag.

In de laatste van drie lokale ronden van 30 kilometer gingen de Belgen Wellens en De Plus en de Zwitser Hirschi ervandoor. Zij kregen gezelschap van de Spanjaard Ivan Garcia Cortina, maar die moest het trio bij een tussentijdse versnelling weer laten gaan. De drie renners hielden een voorsprong van een halve minuut op de achtervolgers. Hirschi leek de sprint bergop te gaan winnen, maar Wellens kwam er in de laatste meters toch voorbij.

Bennett, die de eerste drie ritten op zijn naam schreef, kwam er donderdag niet aan te pas. De Ier van Bora-Hansgrohe werd halverwege de etappe al gelost en kwam in het achtervolgend peloton terecht.

„We hebben lang getwijfeld om hier met ploeg om te starten”, aldus Wellens direct na de finish, doelend op het overlijden van zijn teamgenoot Bjorg Lambrecht vorige week in de Ronde van Polen. „Vandaag heb ik met Bjorg in het hoofd gereden. Deze zege is dan ook voor hem.”