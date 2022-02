Organisatie Winterspelen tevreden, maar geen woord over incidenten

Voorzitter Cai Qi van het organisatiecomité omschreef het evenement als „fantastisch, buitengewoon en uitstekend” en noemde de strenge coronamaatregelen „een doeltreffend voorbeeld voor andere internationale evenementen.” Een woordvoerder van de organisatie voegde daaraan toe: „We hebben Olympische Spelen georganiseerd die de geschiedenis zullen ingaan.”

Over de incidenten op deze Spelen, zoals de dopingzaak van de Russische kunstschaatsster Kamila Valieva, spraken de organisatoren zich niet uit. Ook op de affaire voorafgaand aan de Spelen rond de Chinese tennisster Peng Shuai kwam geen commentaar. Zij beschuldigde een hooggeplaatste politicus van aanranding, waarna een tijdje niets meer van haar werd vernomen. Peng Shuai was weer in het openbaar te zien nadat ze de beschuldiging had ingetrokken en ontkende de aantijgingen te hebben gedaan.

De tennisster had tijdens de Spelen een ontmoeting met voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité. Op vragen over de zaak-Peng zei atletenvertegenwoordiger Yang Yang van het organisatiecomité: „Ik wil niet op details per individueel geval ingaan.”