Valtteri Bottas: ’Door George Russell leek ik een dwaas’

De 31-jarige Fin, die al sinds 2017 voor Mercedes rijdt, reed lange tijd achter Russell aan. De Brit leek in zijn eerste race voor Mercedes op weg naar de winst, maar in de slotfase van de race ging het mis. Eerste blunderde Mercedes met de banden bij een pitsstop, daarna kreeg Russell na een inhaalrace ook nog een lekke band. De 22-jarige Brit kwam gedesillusioneerd als negende over de finish, Bottas werd achtste.

„Het was een heel slechte race voor mij”, zei Bottas, die van poleposition startte, maar al direct voorbij werd gereden door Russell. „Het is heel makkelijk voor mensen om nu te zeggen: de nieuwe jongen verslaat meteen de jongen die al jaren bij het team zit. Dat is niet ideaal. Maar de mensen die weten hoe het zit, die weten ook dat het resultaat heel anders had kunnen zijn. Het team maakte een grote fout bij de pitsstop. Het was een nachtmerrie om op oude banden te rijden die niet op temperatuur waren.”

