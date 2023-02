Premium Het beste van De Telegraaf

Column Kieft: ’Ajax lichtjaren verwijderd van Europese elite’

Door Wim Kieft Kopieer naar clipboard

Ergernis is wat Ajax opriep tijdens de wedstrijd tegen Union Berlin, maar zeker ook na afloop. Dan hoor je spelers verkondigen dat Ajax meer verdiende dan die afgetekende 3-1 nederlaag en dat je niet altijd krijgt wat je verdient. Het slaat werkelijk nergens op. Alsof niemand heeft gezien dat Ajax in twee wedstrijden, in 180 minuten, slechts drie kansen heeft gecreëerd. Tegen een middelmatige Duitse ploeg als Union Berlin.