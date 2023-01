Scheperkamp leidt EK sprint na slipper Otterspeer, Leerdam domineert

Kopieer naar clipboard

Hein Otterspeer (boven) en Merijn Scheperkamp kort na de start van hun rit. Ⓒ ANP/HH

Op het EK sprint bij de mannen is het toernooi op zijn kop gezet tijdens de tweede 500 meter. Schaatser Merijn Scheperkamp nam de leiding over nadat Hein Otterspeer in de laatste bocht een fout maakte.