Scheperkamp troeft Otterspeer af en is Europees kampioen sprint

Het toernooi was zaterdagochtend op zijn kop gezet, nadat Otterspeer in de laatste bocht een fout maakte. Hij ging in zijn buitenbocht bijna tegen de vlakte, maar bleef nipt overeind. Hij verloor wel veel snelheid, terwijl Scheperkamp optimaal profiteerde en de leiding overnam van zijn landgenoot.

Zodoende begon hij aan de 1000 meter met voorsprong op de Est Marten Liiv, Kai Verbij en Otterspeer. Van die vier kwam Otterspeer als eerste in actie, maar mede door een valse start van zijn tegenstander Havard Lorentzen bleef hij ver boven zijn tijd van de eerste dag en leek daarmee de titel op zijn buik te kunnen schrijven. Verbij reed echter geen beste rit, waardoor Otterspeer in ieder geval naar het podium klom.

Welke plek? Dat bepaalde de slotrit tussen Scheperkamp en Liiv. Scheperkamp was geweldig weg en legde daar de basis voor zijn titel, al werd de 1000 meter uiteindelijk wel gewonnen door Otterspeer. Liiv kon niet volgen en moest genoegen nemen met het brons op dit toernooi, wat een primeur voor Estland in het langebaanschaatsen betekende.