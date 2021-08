Een jaar na horrorcrash: Fabio Jakobsen boekt schitterende zege in Vuelta

Hij versloeg de Fransman Arnaud Démare en de Deen Magnus Cort. Een prachtig persoonlijk succes voor Jakobsen, die recent zijn rentree in het peloton maakte nadat hij bijna een jaar uit de roulatie was geweest na een zware valpartij in de Ronde van Polen.

De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Est Rein Taaramäe. De renner van Intermaché kwam in de laatste 3 kilometer ten val, maar dat heeft geen gevolgen voor zijn plek in het algemeen klassement. Hij heeft 25 seconden voorsprong op de Fransman Kenny Elissonde en dertig seconden op de Sloveen Primoz Roglic.

Lange weg terug

„Een droom komt uit”, jubelde Jakobsen na afloop. „Dit is ook de overwinning van alle dokters, het team, mijn familie en iedereen die me sinds mijn valpartij in Polen hebben geholpen. Het was een lange weg terug, en dankzij hen sta ik hier”, straalde de dagwinnaar, die vorige maand al twee etappes in de Ronde van Wallonië won. Dat waren zijn eerste zeges na zijn crash in Polen.

„Het was hectisch”, zei Jakobsen over de eindsprint. „Alle klassementsrenners willen vooraan zitten. Bert Van Lerberghe bracht me naar voren in toen kon ik mijn sprint beginnen. Ik vond het wiel van Démare en hij was de man om te verslaan vandaag. Ik ben blij dat ik hem nog voorbij kon.”

Het is de derde ritzege in de Ronde van Spanje voor de sprinter uit Heukelum. In de Vuelta van 2019 won hij twee ritten, waaronder de laatste etappe in Madrid. In de eerste massasprint in de tweede etappe van deze ronde werd hij nog nipt geklopt door de Belg Jasper Philipsen.

Bekijk hier de rituitslagen, standen in de klassementen en het volledige etappeschema in de Vuelta.