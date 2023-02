Dylan van Baarle zegeviert op prachtige wijze in Omloop Het Nieuwsblad

Het was de eerste wedstrijd voor Van Baarle in dienst van Jumbo-Visma. Achter hem sprintte de Belg Arnaud De Lie naar de tweede plaats in de wedstrijd die geldt als de opening van het West-Europese wielerseizoen. Vorig jaar was Wout van Aert de snelste in Omloop Het Nieuwsblad.

Le Berre

De 30-jarige Van Baarle won vorig jaar Parijs-Roubaix, toen nog in dienst van Ineos Grenadiers. Kort na de Molenberg kwam hij voorop met drie andere renners, van wie de Fransman Mathis Le Berre hem het langst vergezelde. Op de voorlaatste klim, de befaamde Muur van Geraardsbergen, bleef Van Baarle alleen vooraan over. Achter hem vormde zich een groepje van vier renners, die het gat niet dicht kregen.

Dylan van Baarle in actie op de Kapelmuur. Ⓒ ANP/HH

Van Baarles Franse ploeggenoot Christophe Laporte, net als De Lie deel uitmakend van het viertal dat de laatste tien kilometer het gat met de koploper niet dicht kreeg, werd derde. Uit het aanstormende peloton bereikte de Noor Alexander Kristoff als vierde de finish.

Turner valt uit

De koers over twaalf hellingen en negen kasseistroken raakte al vroeg de Brit Ben Turner kwijt door een val. De renner van Ineos Grenadiers gold als een van de favorieten. Hij maakte al niet meer mee hoe achter een vroege kopgroep van zeven een aantal renners ervandoor ging uit het peloton, onder wie liefst zes Jumbo’s. Het was niet de beslissende aanval, maar het noopte de andere teams wel tot achtervolgen.

Op de Molenberg werden de laatste koplopers ingerekend. Laporte, De Lie en de Belg Tim Wellens meldden zich vooraan. Het was slechts een inleiding voor een serieuze aanval van Van Baarle, die de Belg Florian Vermeersch, de Italiaan Jonathan Milan en de 21-jarige Le Berre meekreeg, de enige overblijver van de vroege vlucht.

Fenomenaal

Richting de Muur van Geraardsbergen hadden Vermeersch en Milan al moeten lossen en op de helling was het ook voor Le Berre gebeurd. Van Baarle kreeg vier man achter zich aan, die op de Bosberg tot op vijftien seconden naderden. Laporte deed uiteraard geen meter kopwerk en zag zijn ploeggenoot daarna weer uit het zicht verdwijnen. „Vorig jaar was de zege in Roubaix fenomenaal, maar deze overwinning staat ook hoog op mijn lijstje”, zei Van Baarle kort na zijn zege bij Eurosport.

Kopecky doet Van Baarle na

Bij de vrouwen is Omloop Het Nieuwsblad gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische reed iedereen op de Muur van Geraardsbergen eraf, raapte op de Bosberg vluchter Arlenis Sierra op en moest vervolgens stand houden in het lange stuk met tegenwind richting de streep. Het peloton kwam echter te laat op gang om haar de zege te ontnemen. Ze was in de achttiende editie pas de eerste Belgische winnares.

Lorena Wiebes maakte het feestje compleet voor SD Worx. De Europees kampioene sprintte achter haar teamgenote naar de tweede plaats.

„Ik voelde me goed, ook in de klimmen, en wilde op de Muur tempo maken. Niemand volgde, toen ben ik maar doorgegaan”, omschreef de winnares de finale. Kopecky, eerder vooral ook bekend om haar sprintkwaliteiten, viel afgelopen winter drie kilo af. „Met Lorena hebben we de beste sprintster van de wereld in de ploeg. Ik kan me dus beter op een andere manier van koersen richten. Deze solo was al iets wat ik voorheen niet kon.”

De 27-jarige Kopecky won vorig jaar onder meer de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen.