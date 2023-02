Dylan van Baarle zegeviert op prachtige wijze in Omloop Het Nieuwsblad

Het was de eerste wedstrijd voor Van Baarle in dienst van Jumbo-Visma. Achter hem sprintte de Belg Arnaud De Lie naar de tweede plaats in de wedstrijd die geldt als de opening van het West-Europese wielerseizoen. Vorig jaar was Wout van Aert de snelste in Omloop Het Nieuwsblad.

De 30-jarige Van Baarle won vorig jaar Parijs-Roubaix, toen nog in dienst van Ineos Grenadiers. Kort na de Molenberg kwam hij voorop met drie andere renners, van wie de Fransman Mathis Le Berre hem het langst vergezelde. Op de voorlaatste klim, de befaamde Muur van Geraardsbergen, bleef Van Baarle alleen vooraan over. Achter hem vormde zich een groepje van vier renners, die het gat niet dicht kregen.

„Vorig jaar was de zege in Roubaix fenomenaal, maar deze overwinning staat ook hoog op mijn lijstje”, zei Van Baarle kort na zijn zege bij Eurosport.