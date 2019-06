Leeuwinnen naar halve finale WK!

En de goudhaantjes van Nederland heetten deze middag Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt. Halverwege de tweede helft kopte eerste de spits Oranje op voorsprong, waarna Van der Gragt tien minuten voor tijd (eveneens koppend) alle twijfel wegnam.

Martens in de basis

Oranje begon tegen Italië ’gewoon’ met Lieke Martens in de startopstelling. Het was lange tijd niet helemaal zeker of de aanvaller van Barcelona kon starten, nadat ze een aantal dagen last van haar teen had gehad. De linksbuiten deed een aangepaste warming-up, door eerst in de catacomben warm te fietsen en zich later bij haar ploeggenoten op het veld te voegen.

Wiegman had ondanks de aanzwellende kritiek op Shanice van de Sanden haar rechtsbuiten opnieuw het vertrouwen gegeven. „Shanice had sowieso gestart, of Lieke nu wel of niet fit genoeg bevonden was”, vertelde de bondscoach voor de wedstrijd. De roep om Lineth Beerensteyn was groot, maar de matchwinnaar van het groepsduel met Canada moest opnieuw genoegen nemen met een plaats op de bank.

Italië eerst gevaarlijk

In het warme Valenciennes werkte Van de Sanden met haar ploeggenoten een moeizame eerste helft af, waarbij de eerste mogelijkheid voor de Italianen was. Valentina Bergamaschi dook na een doorkopbal van Barbara Bononsea vrij voor keeper Sari van Veenendaal op, maar kon niet goed afdrukken. Nederland kwam in het eerste half uur amper in de buurt van het Italiaanse doel, waarna Daniëlle van de Donk en Miedema besloten hun geluk maar eens van afstand te beproeven.

Het schot van Van de Donk werd gekraakt, terwijl de poging van Miedema vrij krachteloos was. De spits had er beter aan gedaan de bal mee te geven aan Martens, want die had links van haar een vrije doortocht richting het vijandelijke doel. Aan de overkant kreeg Valentina Giacinti een goede schietkans, maar de aanvaller schoot naast het doel van Van Veenendaal. Een vrije trap op de rand van het strafschopgebied bood Sherida Spitse kort voor rust nog een mogelijkheid op de openingstreffer, maar de middenvelder schoot veel te slap in.

EURO 2000

Oranje besloot zo de eerste helft met een 0-0 ruststand, waarin het meer balbezit had maar er amper in slaagde gevaarlijk te worden. Ook de tegenstander kon niet heel veel gevaar stichten, maar dat zegt tegen een Italiaanse ploeg niets. Het was op de dag af negentien jaar geleden dat de Nederlandse mannen op EURO 2000 negentig minuten (inclusief de verlenging) met een man meer speelden, twee keer een strafschop kregen, maar uiteindelijk wél werden uitgeschakeld door Italië.

De woorden die Wiegman in de rust heeft gebruikt hadden onmiddellijk effect, want Nederland kwam ijzersterk uit de kleedkamer. Binnen tien minuten had Oranje al vijf (!) goede mogelijkheden gehad om de score te openen. De grootste was voor Jackie Groenen, die het Italiaanse strafschopgebied in soleerde maar te lang wachtte en haar poging uiteindelijk geblokt zag.

Oranje sterk uit kleedkamer

Martens kwam twee keer gevaarlijk naar binnen, maar miste het venijn in haar schoten die de Italiaanse goalie niet konden verontrusten. En ook Miedema was dreigend, maar slaagde er net niet in het beslissende zetje te geven. Een iets te hoge voorzet van Van de Sanden kon de aanvalsleider net niet goed binnenkoppen, terwijl een voorzet van Desiree van Lunteren nét te scherp was voor de nummer 9 van Oranje.

Na tien minuten verloste Wiegman de ploeterende Van de Sanden uit haar lijden en bracht Beerensteyn. Ondanks dat ze vooraf haar vertrouwen nadrukkelijk in Van de Sanden uitsprak, lijkt de aanvaller van Olympique Lyon te moeten vrezen voor haar basisplek in de halve finale.

Kopballen doen het

Oranje bleef aanvallen, had niets te vrezen van het matte Italië, en nam twintig minuten voor tijd dik verdiend de leiding. Miedema kopte een scherp aangesneden vrije trap van Spitse in de verre hoek raak. Het leverde een explosie van gejuich op bij alle speelsters en stafleden, die dat tien minuten later nog eens dunnetjes konden over doen. Van der Gragt (dit seizoen en dit toernooi zoveel geplaagd door blessureleed) beleefde haar ’finest moment’ door eveneens een vrije trap van Spitse overtuigend in de bovenhoek te koppen.

En zo vervolgt Nederland woensdagavond de jacht op de wereldtitel, wanneer de ploeg het opneemt tegen de winnaar van Duitsland-Zweden. Dat duel wordt later zaterdagavond gespeeld.

