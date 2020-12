Carlos Sainz dolenthousiast over move naar Ferrari: ’Magisch, zo speciaal’

Carlos Sainz. Ⓒ AFP

SAKHIR - Al voetballend komt Carlos Sainz ook in Bahrein het circuit oplopen. Zijn liefde voor Real Madrid is enorm, Ruud van Nistelrooy is zijn favoriete Nederlandse voetballer uit de clubhistorie, maar de McLaren-coureur presteert de laatste weken beter dan zijn favoriete elftal doet. Een interview met de 26-jarige Spanjaard over zijn aanstaande move naar Ferrari, de samenwerking met onder anderen Max Verstappen en Lando Norris en die ene race in Monza.