Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach Hensley Meulens blikt vooruit op World Baseball Classic Koninkrijksteam treedt aan met man van 263 miljoen euro: ’Xander Bogaerts gewoon één van de jongens’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Xander Bogaerts. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het Koninkrijksteam begint woensdag (05.00 uur) tegen topland Cuba aan de World Baseball Classic in Taiwan. Dit is het enige landentoernooi waaraan ook de honkbalsterren uit de Amerikaanse MLB mogen meedoen en daarvan kent de vijfde editie van het toernooi er meer dan ooit. De Nederlandse afvaardiging, die in 2017 (door de coronapandemie de laatste editie) nog als vierde eindigde achter de Verenigde Staten, Puerto Rico en Japan, wil de wereld opnieuw verbazen.