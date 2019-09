US open: Zege Berrettini na slopend gevecht, primeur Bencic

De 23-jarige Italiaanse tennisser bereikte daarmee de halve finales van het grand slam in New York. De kraker duurde vier uur en de setstanden waren 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5).

Bencic stoot door naar halve finales

Tennisster Belinda Bencic heeft voor het eerst in haar carrière de halve finales bereikt van een grand slam. De 22-jarige Zwitserse schaarde zich bij de laatste vier in de US Open door in de kwartfinales in twee sets af te rekenen met de Kroatische Donna Vekic. Na 1 uur en 40 minuten stonden de setstanden 7-6 (5) en 6-3 op het scorebord van het Arthur Ashe Stadium in New York.

Bencic stond in 2014 bij haar debuut op de US Open al verrassend in de kwartfinales. Het duurde vijf jaar eer ze die prestatie zou verbeteren. Langdurig blessureleed wierp haar ver terug. „Als je niet kunt spelen mis je het tennis vreselijk. Daarom geniet ik nu zo veel meer”, aldus de Zwitserse.

Belinda Bencic stoot door naar halve finales op de US Open. Ⓒ AFP