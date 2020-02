Langeveld breekt sleutelbeen in Ster van Bessèges

De Ster van Bessèges was de eerste wegwedstrijd van Langeveld dit jaar. De wielrenner is een van de speerpunten van de Amerikaanse ploeg in de voorjaarsklassiekers, maar zal enkele weken moeten herstellen.

Wel goed nieuws voor Sunweb

Wielrenner Jai Hindley heeft al voor de derde etappezege gezorgd voor Team Sunweb in de Herald Sun Tour. De 23-jarige Australiër was net als in de tweede etappe de beste. In de rit van Mansfield naar Mount Buller klopte Hindley zijn landgenoot Sebastian Berwick.

Aan het einde van de etappe wachtte de beklimming van Mount Buller van 15 kilometer. Hindley was de enige die de aanval van Berwick kon beantwoorden en sloeg in de laatste meters toe. In het algemeen klassement breidde de Australiër zijn voorsprong uit. Berwick staat tweede op 10 seconden. De Herald Sun Tour eindigt zondag met een vlakke etappe met start en finish in Melbourne.