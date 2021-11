Wordt de cirkel rond voor Louis van Gaal?

Het verspelen van een 2-0 voorsprong in de laatste tien minuten van een interland, zoals Oranje in Podgorica tegen Montenegro deed, is zeldzaam voor het Nederlands elftal, maar het is wél eerder voorgekomen. En ook toen zat Van Gaal als bondscoach op de bank. In maart 2001 leek Oranje na een valse start in de kwalificatie voor het WK 2002 (door een gelijkspel tegen Ierland in de ArenA en nederlaag tegen Portugal in De Kuip) terug in de race te komen met een 2-0 voorsprong vlak voor tijd in en tegen Portugal. Een late aansluitingstreffer van Pauleta en een door Frank de Boer veroorzaakte en door Luis Figo benutte strafschop brachten Portugal alsnog langszij, mede daardoor zou Oranje naast het WK grijpen. Nederland eindigde achter Portugal en Ierland als derde in de kwalificatiegroep en Van Gaal stapte op.

De eerste mislukte periode als bondscoach heeft Van Gaal altijd genoemd als de grootste teleurstelling in zijn loopbaan en in de periode 2012-2014 wist hij zich daarvoor te revancheren door met Oranje knap derde te worden op het WK in Brazilië. Bij een nederlaag tegen Noorwegen en winst van de Turken op Montenegro zou de geschiedenis zich herhalen en zou Van Gaal na zijn mislukte eerste periode als bondscoach ook met een flop afscheid nemen van het bondscoachschap.

Overigens leert een blik op de historieboeken ook dat Oranje al zeventig jaar thuis niet meer heeft verloren van Noorwegen. De laatste keer dat dit gebeurde, op 6 juni 1951, moest Van Gaal, die van 8 augustus 1951 is, nog geboren worden. Voor het oog van 65.000 fans in De Kuip wonnen de Noren een vriendschappelijke interland met 3-2. De Nederlandse goals werden gemaakt door Noud van Melis en Abe Lenstra.