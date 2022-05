Poging 4 Ajax voor Bergwijn, flirt met Flekken en Koopmeiners

Steven Bergwijn

Ajax heeft de snelle aanvaller van Tottenham Hotspur nog niet uit het hoofd gezet. Het zou na drie eerdere mislukte pogingen van Marc Overmars bij de vierde keer ’bingo’ zijn. Afgelopen winterstop was het totaalpakket – de transfersom plus het salaris van Bergwijn (24) – te duur voor de Amsterdammers en zei Spurs-trainer Antonio Conte meer gebruik te gaan maken van de Nederlandse international.

Het bleek een loze belofte, waardoor de deur naar de Johan Cruijff ArenA nu wellicht wél open staat. Van Gaal zal een transfer van de speler, die Oranje tegen Noorwegen hoogstpersoonlijk naar het WK schoot, toejuichen.

Mark Flekken

Wordt Mark Flekken de nieuwe keeper van Ajax? Flekken (28) bekroonde zijn uitstekende seizoen in Duitsland met de finale van de DFB-Pokal, die SC Freiburg pas na strafschoppen verloor van RB Leipzig. In de penaltyreeks kon Flekken zich niet onderscheiden, maar de Limburger had zijn naam daarvoor al gevestigd.

Het is niet voor niets dat Ajax officieel naar zijn contractsituatie informeerde en overweegt hem aan te trekken. De Amsterdammers beschikken met Maarten Stekelenburg (39) en Remko Pasveer (38) over twee oude keepers, die afgelopen seizoen langdurig geblesseerd waren. Jay Gorter (21) is een groot talent, maar een groentje in de Eredivisie. En dus is de komst van Flekken een serieuze optie.

Teun Koopmeiners

H2 van Ajax - Huntelaar en Hamstra - heeft in het kladblok van Marc Overmars gekeken. De wegens grensoverschrijdend gedrag opgestapte directeur voetbalzaken was gecharmeerd van en voerde gesprekken met Teun Koopmeiners, die destijds nog voor AZ speelde. De middenvelder van Atalanta wordt gezien als interessante optie op het Ajax-middenveld.