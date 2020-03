Kragh Andersen maakt indruk bij tijdrit in Parijs-Nice

Kragh Andersen, die finishte in 18 minuten en 51 seconden, was 6 tellen sneller dan Schachmann. De Deen Kasper Asgreen had 12 seconden meer nodig dan zijn winnende landgenoot.

De 26-jarige Schachmann van Bora-hansgrohe heeft in de algehele rangschikking nu 58 seconden voor op Kragh Andersen en 1.01 op zijn Oostenrijkse teamgenoot Felix Grossschartner. Voor Kragh Andersen is het de vijfde profzege, de eerste dit seizoen en de tweede in de WorldTour. In 2018 won hij een rit in de Ronde van Zwitserland. Hij was blij dat er nu ook een tijdrit op zijn erelijst staat. „Eerlijk gezegd kan ik het nog nauwelijks geloven dat het me is gelukt”, luidde zijn eerste reactie.

De renners hebben donderdag in de vijfde etappe maar liefst 227 kilometer af te leggen, tussen Gannat naar Le Côte-Saint-André. Ondanks enkele bescheiden beklimmingen verwachten de kenners dat de rit zal eindigen in een massasprint.