VVV draait lekker mee in Eredivisie

PEC Zwolle had in de eerste helft een veldoverwicht. Dat resulteerde volledig terecht in een 0-1 voorsprong. Bij het doelpunt van Kingsley Ehizibue ging de verdediging van VVV overigens niet vrijuit. In het tweede bedrijf tekende zich een ander spelbeeld af. De Venlonaren kwamen strijdlustiger uit de kleedkamer. Het duurde even, maar de gelijkmaker viel in de 69e minuut. Clint Leemans krulde een vrije trap tegen de touwen (1-1). Daar bleef het uiteindelijk bij.

De spelers van PEC Zwolle bouwen een feestje na de 0-1. Ⓒ ANP Pro Shots

Dankzij de puntendeling kent VVV nog altijd een prima seizoensstart. De Limburgers behaalden uit de eerste zes duels negen punten en bezet daarmee de achtste plek. PEC Zwolle is met elf punten de nummer zes in de Eredivisie.