Lieke Klaver on fire op WK: met snelle tijd naar finale 400 meter

Klaver zou het dan heel graag beter doen dan vorig jaar op de mondiale titelstrijd in Eugene, toen ze vierde werd in de finale.

Tekst gaat verder onder de tweet

Een medaille zou ook de teleurstelling wegspoelen van de mislukte 4x400 meter gemengde estafette van afgelopen zaterdag. Klaver kende in de finale als tweede loper een sterke beurt, maar zag tot haar afgrijzen laatste loper Femke Bol luttele meters voor de meet vallen en een medaille verspelen.

Dit jaar won Klaver op de EK indoor in Istanbul al zilver. Ze liet outdoor grote progressie zien door in juli bij de Diamond League in Chorzow de magische barrière van de 50 seconden te doorbreken met een tijd van 49,81. De 49,87 in de halve finale was haar tweede tijd ooit.

Drie vrouwen waren in de halve finales sneller: de Poolse Natalia Kacmarek (49,50), de Dominicaanse Marileidy Paulino (49,54) en Sada Williams uit Barbados (49,58). De Ierse Rhasidat Adeleke noteerde dezelfde tijd als Klaver.

Bekijk ook: Verdriet en acceptatie na dubbel Hollands drama bij WK atletiek

Reactie Klaver

Klaver toonde een grote glimlach nadat ze op de WK atletiek in Boedapest overtuigend de finale van de 400 meter had gehaald. „Ik had echt lol tijdens de race. Ik voelde dat het hard ging”, zei de 25-jarige atlete na afloop. „Ik kom gewoon als eerste over de streep in een halve finale. Dat bewijst echt dat ik stappen vooruit heb gemaakt.”

Klaver won niet alleen in een rappe 49,87, haar voorsprong op de nummer 2 in haar heat, de Amerikaanse Talitha Diggs, was bijna een seconde. „Daar ben ik echt verbaasd over. Maar de race voelde heel goed. Ik heb nog maar in weinig races het gevoel voor de juiste snelheid voor de 400 meter gehad, maar ik zit er dicht tegenaan.”

Met haar tijd in de halve finales mag ze zichzelf kansen toedichten op een medaille in de finale, maar de concurrentie is moordend. Drie andere vrouwen waren nog sneller dan Klaver in de halve finales en een liep dezelfde tijd als de Nederlandse, die vorig jaar bij de WK in Eugene ook in de finale stond en toen vierde werd.

„Ik heb zoveel snelheid, maar ik moet nog aan die kleine dingetjes werken om de perfecte 400 meter te kunnen lopen. Ik zal in de finale nog harder moeten om een medaille te kunnen pakken en dan komt het aan op durf en het vertrouwen dat ik de snelheid heb om het af te maken.”

De finale is woensdag, dus dinsdag heeft Klaver haar eerste rustdag op deze WK. Ze kwam al vier keer in actie. „Het waren spannende dagen tot nog toe en die rustdag is welkom. Ik ga de hele dag naar het plafond liggen kijken en me voorbereiden op de belangrijkste finale van het jaar.”

Richardson houdt Fraser-Pryce af van zesde WK-goud op 100 meter

De Jamaicaanse sprintdiva Shelly-Ann Fraser-Pryce is onttroond als wereldkampioene op de 100 meter sprint. De Amerikaanse Sha’Carri Richardson won de finale van het koningsnummer op de WK in Boedapest in een rappe 10,65 seconden. De Jamaicaanse Shericka Jackson spurtte naar het zilver in 10,72. Fraser-Pryce, die vijf wereldtitels op de 100 meter op haar naam heeft staan, moest genoegen nemen met het brons. Haar tijd was 10,77.

Tekst gaat verder onder de tweet

De wereldtitel was de ultieme genoegdoening voor de 23-jarige Richardson, die vorig jaar ontbrak op de WK in Eugene, omdat ze zich tijdens de Amerikaanse trials niet wist te plaatsen voor het toernooi. Het jaar daarvoor kon ze niet meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio omdat ze positief had getest op marihuana. Dat leverde haar een schorsing van een maand op.

Seedo strandt in halve finales 100 meter bij WK atletiek

N’ketia Seedo is er op de WK atletiek in Boedapest niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter. De 20-jarige Nederlands kampioen strandde in de halve finales. Ze eindigde als vijfde in haar heat in een tijd van 11,17 seconden en dat was niet goed genoeg voor een plek in de eindstrijd van het populaire sprintnummer. Julien Alfred uit Saint Lucia won de heat in 10,92.

Seedo liep zondag in de series een persoonlijk record van 11,11. Ze was dolblij met die tijd en zag uit naar de halve finales. Ze hoopte daarin tegen een van de wereldsterren op de sprint te lopen, maar kreeg niet haar zin. Vijfvoudig wereldkampioen Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson en Sha’Carri Richardson liepen niet in haar heat. „Dat komt later wel. Maar tegen Dina Asher-Smith en Julien Alfred lopen is ook niet verkeerd”, zei het Utrechtse sprinttalent na afloop.

Tekst gaat verder na de post

„Het was heel vet om het mee te maken, dat besef ik steeds meer. Ik was ook minder nerveus dan voor de series en heb er echt van genoten. Ik was niet sneller dan in de series, maar het was geen slechte race. Ik zou niet weten waar ik iets fout heb gedaan.”

Seedo voegde eraan toe dat ze pas 20 jaar is. „Hoe ouder ik word, hoe sneller. Daar hoop ik op. Ik kan vooral nog verbeteren op het laatste stuk. Mijn frequentie is goed, die moet ik vasthouden. Maar ik maak nog wat kleine passen, die moeten wat langer worden. En de ervaring van de grote toernooien gaat me ook helpen om beter te worden.”

Het toernooi is nog niet over voor Seedo. Ze is een belangrijke troef in de ploeg voor de 4x100 meter estafette, die komende zaterdag voor het eerst in actie komt.