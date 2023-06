Tom Pidcock na dood Gino Mäder: ’Renners gaan minder risico’s nemen in afdalingen’

Juist Pidcock is een erkend daler. „Om die reden raakte de dood van Gino me persoonlijk ook zo, want ik houd van afdalingen. Het liet me zien wat de gevolgen kunnen zijn als het fout gaat. Ik zal in de Tour geen onnodige risico’s nemen, maar je kunt die risico’s niet uitsluiten als je in een lycra-shirtje met 100 kilometer per uur naar beneden fietst. We rijden nu eenmaal geen rondjes op een vlak racecircuit.”

Pidcock (23) gaat in de Tour van start als een van de beschermde renners van Ineos. Hij won vorig jaar de bergetappe naar de top van de beroemde l ’Alpe d’Huez. Hij deed ook mee in de bewuste Ronde van Zwitserland, waar in dezelfde bocht die Mäder fataal werd zijn Amerikaanse ploeggenoot Magnus Sheffield ook onderuit ging. Sheffield liep een hersenschudding op en verbleef drie dagen in het ziekenhuis. „Ik heb na die etappe al gezien dat renners veel voorzichtiger naar beneden fietsten.”