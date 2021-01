Klopp tempert euforie over Van Dijk: ’Dit zijn helaas de feiten’

De verdediger deelde op sociale media een filmpje waarop hij helemaal los ging op een hometrainer. „Het gaat relatief goed met hem, maar het gaat nog wel even duren”, zei de Duitse coach.

Van Dijk herstelt van een zware knieblessure, die hij halverwege oktober tijdens de stadsderby met Everton opliep. „Ik ben blij als ik dit soort video’s zie, want het laat me zien dat Virgil progressie boekt”, reageerde Klopp vrijdag op een persconferentie. „Maar hij zal nog veel tijd nodig hebben, dat is de waarheid. Ik had graag iets anders gezegd, maar dit zijn helaas de feiten.”

EK

Liverpool heeft nooit een prognose voor het volledige herstel Van Dijk gegeven. Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal sluit niet uit dat de deelname van zijn aanvoerder aan het EK van komende zomer een race tegen de klok gaat worden.

