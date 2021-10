Premium Het beste van De Telegraaf

In 52e duel is het raak voor speler van PEC Zwolle Dean Huiberts bevrijd van loden last: ’Ik wist niet waar ik heen moest om de goal te vieren’

Dean Huiberts viert de 3-0.

ZWOLLE - De doelpunten zijn duur dit seizoen bij PEC Zwolle, maar in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap kwamen de Zwollenaren helemaal los. Het werd 4-1 en daarmee werd de volledige productie van de tien voorgaande wedstrijden in één wedstrijd geëvenaard. Helemaal bijzonder was dat Dean Huiberts tot de doelpuntenmakers behoorde. De middenvelder, een neef van AZ-td Max Huiberts, had tot dinsdagavond nog nooit gescoord in de hoofdmacht.