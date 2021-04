Heracles Almelo zonder problemen langs lamlendig Willem II

Dat er vorige week van AZ verloren werd, was waarschijnlijk ingecalculeerd bij de Tilburgers. Maar een wedstrijd tegen Heracles Almelo biedt op voorhand meer perspectief. Toch was daar weinig van terug te zien in het Polman Stadion, waar het elftal van Zeljko Petrovic vanaf de aftrap slap voor de dag kwam.

Heracles begon daarentegen goed en zag dat al snel beloond worden met een goal. Uit een hoekschop van Rai Vloet vanaf rechts knikte Sinan Bakis binnen. Willem II begon wat later pas echt mee te doen, maar meldde zich toch een paar keer nadrukkelijk via kansen van Sebastian Holmén en Vangelis Pavlidis.

Die goede fase wist Willem II niet vast te houden en acht minuten voor rust werd het 2-0 voor de Almeloërs. Kasper Lunding gaf voor en weer was het Bakis die succesvol afrondde. Een halve minuut na rust volgde ook de derde van de avond. Robin Pröpper stond helemaal vrij bij de tweede paal en kon vrij binnenknikken.

Daardoor konden de in de pauze gemaakte plannen van de Tilburgers direct de prullenbak in en was de wedstrijd eigenlijk direct gelopen. Heracles had vervolgens immers weinig moeite om het spel te controleren en kwam bij vlagen nog dreigend voor de dag. Willem II kon daar vrij weinig tegenover stellen. Zelfs op de momenten dat Heracles heel slordig was in de opbouw, verzuimde Willem II te profiteren.

Uiteindelijk liep Heracles dan ook nog verder weg naar 4-0. Op aangeven van Lucas Schoofs schoot Vloet zijn veertiende treffer van het seizoen tegen de touwen. Heracles doet daardoor goede zaken in de strijd om de play-offs en staat in afwachting van de wedstrijd van FC Twente bij PEC Zwolle op de achtste plaats.