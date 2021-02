F1-coureur Fernando Alonso in ziekenhuis na verkeersongeluk

Volgens de renstal is Alonso bij bewustzijn en ondergaat hij vrijdag meer medische onderzoeken. Het Italiaanse sportmedium La Gazzetta dello Sport meldt dat de Spaanse autocoureur wellicht meerdere botbreuken heeft.

Het is nog onduidelijk of Alonso op tijd hersteld is voor de start van het nieuwe raceseizoen. De 39-jarige Spanjaard, wereldkampioen in 2005 en 2006, is na twee jaar terug in de Formule 1. Alonso vormt nu bij Alpine het rijdersduo met de Fransman Esteban Ocon.