EK turnen - Zonderland: dit was niet genoeg voor finale

Zonderland viel tegen met een oefening met slechts twee losse vluchtelementen. De Fries, olympisch kampioen van Londen 2012, kreeg een score van 13,433 achter zijn naam.

Deurloo en Zonderland, drievoudig Europees en wereldkampioen, kennen hun lot tegen 19.30 uur en mogelijk zelfs eerder.

Epke Zonderland (l) en Bart Deurloo (r) in actie op het onderdeel rek op de tweede dag van de Europese kampioenschappen turnen. Ⓒ ANP

Niet genoeg voor finale

Zonderland concludeerde dat zijn optreden niet voldoende zal zijn voor een finaleplaats. Met een score van 13,433 staat de Fries nu al vierde, terwijl twee derde van het deelnemersveld nog in actie moet komen. Slechts de top acht keert zondag terug voor de toestelfinale. „Er zijn genoeg jongens die hoger kunnen scoren”, wist Zonderland.

Ook Deurloo was niet heel optimistisch. „Ik denk niet dat het een finale wordt, maar je weet het nooit”, zei de Rotterdammer, die zeker is van deelname aan de Olympische Spelen. Zonderland is dat officieus ook. Zijn laatste EK - na de Spelen van Tokio stopt hij - gaat eindigen zonder finale, maar dat was ingecalculeerd. De onlangs voor de tweede keer vader geworden olympisch kampioen van 2012 was niet fit in de aanloop naar zijn eerste toernooi in meer dan een jaar. Slechts twee losse vluchtelementen liet hij in Basel zien. „Ik moet tevreden zijn met hoe ik deze oefening doorkom. Ik was niet fit genoeg om me goed voor te bereiden, maar ik wilde toch graag wat wedstrijdritme opdoen.”

Loran de Munck

EK-debutant Loran de Munck kwam op brug tot een score van 13,200. Op paard/voltige werd het 13,966, de vierde score na een van de drie startgroepen. Frank Rijken liet op dat laatste toestel een score van 13,033 noteren.