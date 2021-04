Epke Zonderland verlaat EK turnen via de zijdeur

Het optreden van de olympisch kampioen van 2012 in de St. Jakobshalle bleef zo beperkt tot de minuut waarin hij vijf losse vluchtelementen had laten zien. Combinaties, goed voor extra punten, stonden zijn gestel („Ik ben al weken niet topfit”) niet toe.

De matige score was ingecalculeerd. „Ik heb de afgelopen weken weer wat last gehad van de bekende klachten. Soms waren het de holtes, maar ik was vooral moe waardoor je weer vatbaarder bent. Ik kon daarom mijn rekoefening niet trainen. Een bewuste keuze, ik wilde niet over een grens gaan en eerst het goede gevoel terugkrijgen. Ik twijfelde ook of ik hier zou deelnemen, maar met zo weinig wedstrijden wil je toch graag wat ritme opdoen.”

„Ik moet tevreden zijn met hoe ik deze oefening doorkom. Dit lag in de lijn der verwachtingen met hoe ik me vorige week voelde. Je hoopt dat het meezit en dat je er een vluchtelement bij kunt pakken, maar dat zat er gewoon niet in. Maar verder kwam ik de oefening toch redelijk door. Het lukt dus nog: onder druk presteren. Maar ik moet natuurlijk nu wel sterker worden.”

Epke Zonderland (l) en Bart Deurloo (r) in actie op het onderdeel rek op de tweede dag van de Europese kampioenschappen turnen. Ⓒ ANP

Bart Deurloo

Bart Deurloo deed het in Basel in de kwalificaties aan de rekstok beter dan Zonderland. Hij kwam uit op een score van 13,600, maar ook hij kan de finale op zijn buik schrijven. Nadat twee derde van het deelnemersveld in actie was gekomen stond Deurloo al buiten de top acht die terug mag komen voor de finale van zondag. „Ik denk niet dat het een finale wordt, maar je weet het nooit”, zei de Rotterdammer eerder op de dag nog enigszins optimistisch. Deurloo was al zeker van deelname aan de Olympische Spelen.

Toch meerkampfinale Visser

Naomi Visser mag zich alsnog opmaken voor een optreden in de meerkampfinale. De turnster, afkomstig uit Papendrecht, eindigde bij de kwalificaties woensdag net buiten de top 24 (maximaal twee turnsters per land) die vrijdag mag terugkomen voor de strijd om de medailles. Ze stond eerste reserve en vervangt nu de Italiaanse routinier Vanessa Ferrari die zich heeft teruggetrokken.

Daarmee heeft Nederland twee turnsters in de finale die vrijdag om 13.30 uur begint. Lieke Wevers plaatste zich als elfde.

Loran de Munck

EK-debutant Loran de Munck kwam op brug tot een score van 13,200. Op paard/voltige werd het 13,966, de vierde score na een van de drie startgroepen. Frank Rijken liet op dat laatste toestel een score van 13,033 noteren.

Casimir Schmidt in actie op het onderdeel ringen op de tweede dag van de Europese kampioenschappen turnen. Ⓒ ANP

Schmidt mist laatste kans op Spelen

Casimir Schmidt heeft zijn laatste kans om deelname af te dwingen aan de Olympische Spelen van Tokio niet benut. Schmidt moest bij de EK als tweede eindigen op de meerkamp op een lijst van turners die zich nog niet individueel of via hun land hadden geplaatst. De kwalificaties van donderdag gelden daarbij als graadmeter.

Schmidt kwam uit op een puntentotaal van 80,307 en wist op dat moment al drie turners voor zich die zich ook in Basel nog moesten kwalificeren voor de Spelen.

Voor Schmidt resteert vrijwel zeker een plaats in de meerkampfinale (top 24) van vrijdag, terwijl hij nog een kleine kans heeft op een plaats in de finale op vloer met een score van 14,400. De beste acht turners per toestel plaatsen zich voor de finales. Een derde van het deelnemersveld moet nog in actie komen.