Clubs in Premier League mogen hopen op ’echte’ thuisduels

Interim-baas Richard Masters beloofde maandag tijdens een videoconferentie dat hij zich voor die optie sterk zal maken in de komende gesprekken met de autoriteiten over een in alle opzichten veilige herstart van de Premier League.

In de oorspronkelijke plannen zouden alle resterende duels op het hoogste Engelse voetbalniveau gespeeld worden in maximaal tien neutrale en goed ingerichte stadions. Bij thuisduels in het eigen stadion zou volgens onder meer de Engelse politie het gevaar bestaan dat vele supporters zich rond het complex verzamelen. De orde en veiligheid, ook op coronagebied, zouden daarbij in gevaar komen.

Kans op lijfsbehoud

Zeker de degradatiekandidaten willen echter graag op eigen veld blijven spelen om hun kansen op behoud in de Premier League beter te kunnen benutten.

De clubs bereikten tevens een akkoord om spelerscontracten die formeel op 30 juni aflopen, in principe te laten doorlopen tot het verlate einde van het seizoen. Dat moet dan wel met wederzijds goedvinden gebeuren. Speler en club moeten daarover voor 23 juni contractuele afspraken hebben gemaakt. De Premier League volgt op dit gebied de eerdere aanbevelingen van wereldvoetbalbond FIFA.

De Britse regering heeft nog tot 1 juni topsportevenementen verboden, ook zonder publiek. Voor de periode daarna is een versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk, als de omstandigheden dat toelaten.