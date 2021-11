AZ-NEC tijdelijk gestaakt, fans dringen stadion binnen; ook Heracles-Fortuna stilgelegd

Voor scheidsrechter Jeroen Manschot was dat het sein om de spelers naar de kant te dirigeren. Een paar suppoosten bekommerden zich daarna om de fans, die zich gedwee het stadion uit lieten leiden. Eerder hadden ze zich al behoorlijk gemanifesteerd door achter een van de tribunes vuurwerk af te steken. Een paar projectielen belandden in het stadion.

Na een drietal minuten kon de wedstrijd weer worden hervat. Een aantal suppoosten bewaakten de ingang, waar de fans kennelijk een toegangshek hadden vernield.

Heracles - Fortuna stilgelegd na vuurwerk en fans in stadion

Het Eredivisieduel tussen Heracles Almelo en Fortuna Sittard is kort na aanvang door de arbitrage stilgelegd. Vanuit een hoek van het stadion werd er brandend vuurwerk richting het veld gegooid en drongen ook verscheidene fans het complex binnen. Daarop besloot scheidsrechter Danny Makkelie de wedstrijd te onderbreken.

Beide ploegen zochten de kleedkamer op, in afwachting van verdere ontwikkelingen. Inmiddels is de wedstrijd hervat.

Veel plaatsen mis

In mei van dit jaar, toen de tribunes ook leeg moesten blijven, drongen fans van Feyenoord stadion De Kuip met vuurwerk binnen tijdens het duel met RKC Waalwijk.

Sinds dit seizoen wel fans weer welkom zijn (tot dit weekeinde), ging het ook op veel plaatsen mis. Na afloop van het duel tussen NEC en Vitesse, halverwege oktober, waren er zware rellen rondom stadion De Goffert. In de eerste divisie werd de ontmoeting tussen MVV Maastricht en Roda JC eind oktober definitief gestaakt na ongeregeldheden op de tribunes. In een restaurant in Rotterdam werd het bestuur van Union Berlin, een dag voor de wedstrijd tegen Feyenoord in de Conference League, aangevallen.

Strafrecht

Minister Ferd Grapperhaus maakte vrijdag, na overleg met de KNVB, directeuren van de clubs, burgemeesters met betaald voetbalclubs in hun gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat mensen die zich misdragen rond voetbalwedstrijden voortaan harder worden aangepakt.

Een van de gemaakte afspraken is dat supporters die zich schuldig maken aan de zwaarste categorie in het voetbalgeweld, voortaan via het strafrecht worden aangepakt. „In stadions horen alleen de echte supporters en is geen ruimte voor misdragingen. Daarom is een gerichte aanpak met lik-op-stuk nodig van drie verschillende groepen die de boel verzieken: de raddraaiers met spreekkoren en die met bier gooien, een opkomende groep relschoppers met meer gewelddadige jongeren en de categorie die zich schuldig maakt aan zwaar crimineel gedrag, extreem geweld en bijvoorbeeld bedreiging van Feyenoord-bestuurder Mark Koevermans”, zei Grapperhaus.