Jakobsen maakt excuses voor uitspraken over ritzege Groenewegen

„Dat is alleen de prestatie”, sprak Jakobsen dinsdag tegen de NOS. „Uiteraard begrijp ik dat hij en zijn familie ook een hele lastige tijd hebben doorgemaakt. Daar heb ik alle respect voor. Zondag was ik wat gefrustreerd. Bij deze daarvoor mijn excuses.”

Groenewegen veroorzaakte twee jaar geleden in de Ronde van Polen een val, met Jakobsen als grootste slachtoffer. De sprinter kreeg een schorsing van negen maanden opgelegd.

Jakobsen won zaterdag de tweede etappe in deze Tour. Hij hoopte nu weer mee strijden voor de winst, maar zag dat Wout van Aert het peloton 8 seconden voor bleef. „Ik was goed mee op het klimmetje, daar verbaasde ik mezelf een beetje”, aldus Jakobsen. „Jumbo deed de perfecte ploegentactiek. Ze hebben met Wout een hele sterke man. Ze trekken de boel uit elkaar. Van Aert blijft uiteindelijk weg. Perfect uitgevoerd door de mannen van de supermarkt.”

Bekijk ook: Oppermachtige Van Aert pakt dagzege in Tour na fraai kunststukje

Groenewegen zag Van Aert naar boven vliegen

Lang was er bij Groenewegen de hoop dat er in Calais, aan het einde van de vierde etappe van de Tour de France, om de ritzege zou worden gesprint door een groot peloton. Maar het klimmetje op 10 kilometer voor de finish werd de Amsterdammer, en uiteindelijk het hele peloton, fataal. „Het peloton brak en Wout van Aert was duidelijk te sterk”, sprak hij over zijn voormalig ploeggenoot bij Jumbo-Visma.

„Ons team was goed genoeg, maar mijn benen niet”, was de conclusie van Groenewegen, die zijn ploeg BikeExchange-Jayco zondag het eerste succes in deze Tour had bezorgd. „Het had vandaag weer een massasprint kunnen worden, maar Wout vloog op die klim echt naar boven. Ik voelde me leeg op dat moment, maar het is ook geen schande om het tegen Wout af te leggen. Hij was te sterk voor iedereen”, vertelde de sprinter bij Eurosport.

Woensdag, wanneer een rit volgt met een aantal kasseistroken, verwacht Groenewegen de Belg opnieuw voorin. „Maar wij hebben ook een paar grote mannen die dat kunnen, zoals Michael Matthews. Nee, het is niet echt iets voor mij.”