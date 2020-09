Menig en Danilo helpen FC Twente langs Fortuna

Queensy Menig en Danilo maakten de doelpunten. Vooral de snelle Menig was soms ongrijpbaar voor de defensie van de bezoekers uit Limburg.

De supporters in de Veste zagen een ander FC Twente dan voor de coronapauze. Maar liefst vijftien spelers vertrokken uit Enschede, net als de hoofdtrainer en de technisch directeur. De nieuwe coach Ron Jans zag Menig de score al in de tiende minuut openen. Danilo, gehuurd van Ajax, benutte in de 51e minuut een strafschop na een overtreding van Branislav Ninaj op Jesse Bosch.

Danilo had al eerder voor 2-0 moeten zorgen. Hij scoorde niet na een goede voorzet van Vaclav Cerny, die voor een seizoen van FC Utrecht wordt gehuurd. Fortuna Sittard stelde teleur met nieuwe spelers als Zian Flemming, Sebastian Polter, Emil Hansson, Mats Seuntjens en Ben Rienstra.

