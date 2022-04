Guardiola vol lof over Oranje-international Aké: ’Hij is zó betrouwbaar’

„Hij is zo betrouwbaar”, aldus Guardiola over Aké. „Als je je in je leven gedraagt zoals hij doet, speel je altijd goed. Hij is altijd bezig anderen te helpen. Hij is een uitzonderlijk persoon.” Aké kwam dit seizoen in de competitie tot dusverre tot tien basisplaatsen.

Manchester City kan tegen Brighton niet beschikken over verdediger Kyle Walker. Hij is geblesseerd. Guardiola weet woensdag pas of Kevin De Bruyne, Rúben Dias en Ilkay Gündogan kunnen voetballen. Zij ontbraken afgelopen weekeinde in het basisteam voor de verloren halve finale van de FA Cup tegen Liverpool.