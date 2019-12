Ten Hag na horrorweek in voetsporen Wouters

Onder leiding van trainer Erik ten Hag (links) verliest Ajax voor de derde keer op rij, iets wat sinds de periode van Jan Wouters niet meer is voorgekomen. Ⓒ RENE BOUWMAN

ALKMAAR - Normaal werkt het zo bij Ajax: verliezen zorgt voor gemor, na twee nederlagen op rij wordt het onrustig en bij de derde opeenvolgende zeperd staat de club in de brand, roeren de fans zich en moet de trainer voor zijn baan vrezen. Maar na de last minute nederlaag bij AZ (1-0) was van dat alles logischerwijs geen sprake. Voor de horrorweek waren diverse redenen. En het perspectief is – ondanks de als sneeuw voor de zon verdwenen voorsprong van zes punten op AZ – nog uitstekend.