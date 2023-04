Bittere pil voor Nyck de Vries: ‘Heel teleurstellend’

Zo zette De Vries tijdens de enige training de zesde tijd neer en snelde zijn teamgenoot Yuki Tsunoda tijdens de kwalificatie naar de achtste plek. ,,Dit is dus heel teleurstellend”, aldus De Vries, die door zijn crash zondag als twintigste en laatste moet beginnen aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. ,,Onze auto lijkt dit weekeinde competitief. We zitten nu in een betere positie en dan gebeurt dit. Ik heb het potentieel van de auto er niet uit kunnen halen.”

Bekijk ook: Max Verstappen grijpt naast pole position in Baku

De Vries wilde nog geen conclusies trekken en de meeting met zijn engineers afwachten om antwoord te kunnen geven op de vraag of er sprake was van een technisch probleem. Voor de kwalificatie was er een issue met de auto van De Vries, maar navraag leerde dat dat snel was opgelost. ,,Ik weet nog niet precies wat er gebeurde, dat zullen we eerst goed moeten analyseren.”

Bekijk ook: Herbeleef even chaotische als fraaie kwalificatie in Baku

De Nederlander start zondag dus als twintigste, maar kan zich zaterdag alvast revancheren tijdens de kwalificatie voor de sprintrace en de sprintrace zelf. In die korte wedstrijd van 100 kilometer verdient de top-8 punten voor het wereldkampioenschap.