Column Michael Boogerd: ’Dubbel gevoel bij herstart’

In dit knotsgekke sportjaar zijn de eerste wielerkoersen na de coronabreak voorzichtig van start gegaan, maar het echte vuurwerk begint zaterdag met Strade Bianche. Michael Boogerd en Erik Breukink zullen de komende maanden als vaste columnisten hun licht laten schijnen over verschillende zaken rond de wielersport. Boogerd trapt af in aanloop naar de serie Italiaanse klassiekers.