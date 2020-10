Overlijden Ab Krook raakt iedereen die van schaatsen houdt

Ab Krook is op 76-jarige leeftijd overleden. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Hij was er al bij, toen Annie Borckink in 1980 op de 1500 meter naar goud schaatste tijdens de Winterspelen van Lake Placid, maar stond nog steeds langs het ijs in 2006, bij het olympische winterfeest dat in Turijn plaatshad. In de tussentijd vierde hij ook het gouden succes van stayer Bart Veldkamp in Albertville (1992). Maar eigenlijk kan er beter worden geconcludeerd: wanneer er de voorbije veertig jaar werd geschaatst om de (grote) prijzen, was de dinsdag overleden oud-coach Ab Krook nooit ver weg.